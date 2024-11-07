7 KASIM FED FAİZ KARARI 2024 | FED faiz indirimi yapacak mı? Faiz düşürürse altın ve dolar ne olur?

Daly, Fed'in enflasyon düştükçe politika faizini düşürmeye devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde politikanın aşırı sıkılaşmasına ve işgücü piyasasına zarar vermesine izin verme riskiyle karşı karşıya kalacağını savundu. Daly yaptığı açıklamada, %3 civarında bir politika faizinin ne sıkı ne de gevşek, ekonomistlerin "nötr" olarak adlandırdığı bir seviye olacağını tahmin ettiğini de söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD merkez bankasının ekonomiyi sınırlayacak kadar "kesinlikle" yüksek olan faiz oranlarını düşürmeyi bırakacağını gösteren bir şey görmediğini söyledi. Daly, son dönemde güçlü gelen ekonomik verilere rağmen, faiz indirimlerinin devam etmesinin Fed için hala doğru yol gibi göründüğünü belirtti. Wall Street Journal'a konuşan Daly, hedefin enflasyonun %2'ye düştüğü, işgücü piyasasının sağlıklı kaldığı ve ücretlerin daha yüksek fiyatları yakaladığı "yumuşak bir iniş" olduğunu da vurguladı.

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ENFLASYON VERİLERİ SONRASI FAİZLERDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

ABD Eylül ayı enflasyon verileri yüzde 0,2 olarak kaydedildi. Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ay 25 baz puanlık bir Fed faiz indirimi olasılığını daha yüksek görüyor.

FED FAİZ İNDİRİRSE ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını düşürdüğünde, bu genellikle altın fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratır. FED'in faiz indirimleri, ekonomik büyümeyi desteklemek ve yatırımları teşvik etmek amacıyla yapılan bir politika hamlesidir. Ancak, faiz indiriminin finansal piyasalarda bir dizi etkiye yol açtığını unutmamak gerekir.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Faiz oranlarının düşürülmesi, sabit getirili yatırımların cazibesini azaltır çünkü bu tür yatırımların getirileri de düşer. Bunun sonucunda, yatırımcılar genellikle değeri koruma ve güvenli liman arayışı içinde altına yönelir. Altın, tarihsel olarak enflasyona karşı koruma sağlamak ve ekonomik belirsizliklerde değerini korumak için tercih edilen bir varlık olmuştur. FED faiz indirirse, altına olan talebin artması beklenebilir, bu da altın fiyatlarını yükseltebilir.

DOLARIN DEĞERİ NE OLUR?

FED'in faiz oranlarını düşürmesi, genellikle doların değerini olumsuz yönde etkiler. Daha düşük faiz oranları, yatırımcılar için daha az cazip hale gelir ve dolara olan talep düşebilir. Doların zayıflaması, genellikle altın fiyatlarını olumlu yönde etkiler. Çünkü altın, dolar cinsinden fiyatlandırıldığından, doların değeri düştüğünde altın daha ucuz hale gelir ve bu da talebi artırabilir.