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7 KASIM FED FAİZ KARARI 2024 | FED faiz indirimi yapacak mı? Faiz düşürürse altın ve dolar ne olur?

Yatırımcılar ve ekonomik gözlemciler FED’in faiz kararlarını dikkatle izliyor. Kasım ayında yapılacak olan toplantı ise, FED’in faiz politikalarındaki yeni adımların belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle, FED’in son toplantısında aldığı faiz indirimi kararı küresel piyasalarda geniş yankı uyandırmıştı ve bu süreçte atılacak yeni adımlar merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 07:57 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 07:57
7 KASIM FED FAİZ KARARI 2024 | FED faiz indirimi yapacak mı? Faiz düşürürse altın ve dolar ne olur?

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Amerikan Merkez Bankası (FED) küresel finansal piyasalar üzerinde büyük etkiye sahip faiz kararlarını yıl boyunca düzenlediği toplantılarda açıklıyor. Yıl başında belirlenen toplantı takvimine göre FED yıl içerisinde 8 kez bir araya geliyor ve her toplantıda aldığı kararlar dünya ekonomisinin seyrini doğrudan etkiliyor. Kasım ayındaki toplantı ise, FED'in faiz politikalarındaki yönü belirlemesi açısından yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

FED KASIM AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED Kasım ayı toplantısı 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Kasım ayı faiz kararı 7 Kasım Perşembe saat 21:00'da açıklanacak.

ÇEYREK PUANLIK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR!

Washington Post'da yer alan habere göre FED'in Perşembe günü çeyrek baz puanlık bir indirime gideceğini bu indirimin Aralık ayında da aynı şekilde devam edeceğini duyurdu.

Washington Post'da FED'in faiz beklentisine yönelik haberinde şu ifadelere yer verildi; 'Salı günkü başkanlık seçimlerinin nasıl sonuçlanacağını kimse bilmiyor, ancak Federal Rezerv'in iki gün sonraki hamlesini tahmin etmek çok daha kolay: Enflasyonun düşmeye devam etmesiyle birlikte Fed bu yıl ikinci kez faiz indirimine gidecek'

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD merkez bankasının ekonomiyi sınırlayacak kadar "kesinlikle" yüksek olan faiz oranlarını düşürmeyi bırakacağını gösteren bir şey görmediğini söyledi.

Daly, son dönemde güçlü gelen ekonomik verilere rağmen, faiz indirimlerinin devam etmesinin Fed için hala doğru yol gibi göründüğünü belirtti.

Wall Street Journal'a konuşan Daly, hedefin enflasyonun %2'ye düştüğü, işgücü piyasasının sağlıklı kaldığı ve ücretlerin daha yüksek fiyatları yakaladığı "yumuşak bir iniş" olduğunu da vurguladı.

Daly, Fed'in enflasyon düştükçe politika faizini düşürmeye devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde politikanın aşırı sıkılaşmasına ve işgücü piyasasına zarar vermesine izin verme riskiyle karşı karşıya kalacağını savundu.

Daly yaptığı açıklamada, %3 civarında bir politika faizinin ne sıkı ne de gevşek, ekonomistlerin "nötr" olarak adlandırdığı bir seviye olacağını tahmin ettiğini de söyledi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ENFLASYON VERİLERİ SONRASI FAİZLERDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

ABD Eylül ayı enflasyon verileri yüzde 0,2 olarak kaydedildi. Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ay 25 baz puanlık bir Fed faiz indirimi olasılığını daha yüksek görüyor.

FED FAİZ İNDİRİRSE ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını düşürdüğünde, bu genellikle altın fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratır. FED'in faiz indirimleri, ekonomik büyümeyi desteklemek ve yatırımları teşvik etmek amacıyla yapılan bir politika hamlesidir. Ancak, faiz indiriminin finansal piyasalarda bir dizi etkiye yol açtığını unutmamak gerekir.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Faiz oranlarının düşürülmesi, sabit getirili yatırımların cazibesini azaltır çünkü bu tür yatırımların getirileri de düşer. Bunun sonucunda, yatırımcılar genellikle değeri koruma ve güvenli liman arayışı içinde altına yönelir. Altın, tarihsel olarak enflasyona karşı koruma sağlamak ve ekonomik belirsizliklerde değerini korumak için tercih edilen bir varlık olmuştur. FED faiz indirirse, altına olan talebin artması beklenebilir, bu da altın fiyatlarını yükseltebilir.

DOLARIN DEĞERİ NE OLUR?

FED'in faiz oranlarını düşürmesi, genellikle doların değerini olumsuz yönde etkiler. Daha düşük faiz oranları, yatırımcılar için daha az cazip hale gelir ve dolara olan talep düşebilir. Doların zayıflaması, genellikle altın fiyatlarını olumlu yönde etkiler. Çünkü altın, dolar cinsinden fiyatlandırıldığından, doların değeri düştüğünde altın daha ucuz hale gelir ve bu da talebi artırabilir.

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