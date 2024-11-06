THY 24.5 milyonu uçurdu! Varlığı 40 milyar dolara ulaştı

Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ilk 9 ayında net kârını, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 27.8 artırarak 88.8 milyar liraya yükseltti. Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde taşıdığı yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.4 artışla 24.5 milyona yükseltti. Temmuz-Eylül döneminde THY'nin toplam geliri geçen yılın aynı döneminin yüksek baz etkisine rağmen yıllık olarak yüzde 4.9 yükseldi ve 6.6 milyar dolara ulaştı.

Toplam gelirin yüzde 84'ünü oluşturan yolcu gelirleri Uzak Doğu bölgesinin güçlü katkısıyla 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kargo gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 911 milyon dolar oldu. Turkish Cargo üçüncü çeyrekte taşıdığı kargo miktarını yüzde 16.8 artırırken, yüzde 5.7 pazar payıyla dünyanın en büyük üçüncü hava kargo taşıyıcısı oldu.

12.9 MİLYAR $'LIK İHRACAT

Üçüncü çeyrekte yolcu ve kargo gelirinin 4.9 milyar doları ihracat geliri olarak kaydedilirken, 9 ayda THY'nin ülkeye kazandırdığı ihracat tutarı 12.9 milyar dolara ulaştı. Ortaklığın 2002'den bu yana 18 katına çıkarak 40 milyar dolara ulaşan toplam varlığı, Türkiye ekonomisi için önemli değer kaynağı oluşturmaya devam etti. Esas faaliyet kârı üçüncü çeyrekte 1.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştirken, ortaklığın operasyonel nakit yaratma gücünü gösteren FAVKÖK ise 2.3 milyar dolar oldu.



UÇAK SAYISI 467'YE ÇIKTI

100. Yıl Stratejisi çerçevesinde 2033 yılında 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen ortaklık, uçak üretiminde yaşanan darboğaza rağmen yılın 9 ayında filosunu yıllık yüzde 9 büyüterek uçak sayısını 467'ye yükseltti.