Katil İsrail’i destekleyen firmalara boykot darbesi! Türkiye’den sağlam tokat yediler

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den buyana Gazze'de işlediği katliamlara açık destek veren ABD merkezli fast food zincirlerine yönelik başlatılan boykot kampanyaları küresel şirketlere ağır darbe indirdi.

Boykot kampanyalarının hedefindeki Burger King, Popeyes, Pizza Hut ve KFC gibi markaların satışları, yılın üçüncü çeyreğinde de düşüş göstermeye devam etti.

ABD'Lİ FAST FOOD DEVİNE BOYKOT DARBESİ

Hızlı yemek restoran zinciri Burger King'in karşılaştırılabilir satışları üçüncü çeyrekte yüzde 0,7, Popeyes'ın satışları ise yüzde 4 oranında düştü. Tim Hortons, Burger King, Popeyes ve Firehouse Subs gibi markaları bünyesinde bulunduran Brands International (RBI), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre, Restaurant Brands International (RBI) 2024'ün üçüncü çeyreğinde gelirini yüzde 25 artırarak 2,29 milyar dolara yükseltti. Ancak bu rakam, 2,31 milyar dolar olarak belirlenen piyasa beklentisinin altında kaldı. RBI'nın net karı ise yüzde 2 azalarak 357 milyon dolara geriledi; şirket, 2023'ün aynı döneminde 364 milyon dolar net kar elde etmişti.

HEDEFTEN ÇOK UZAKTA KALDI

Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 90 sent olan hisse başına karı, bu yılın aynı çeyreğinde 93 sente yükseldi. Ancak piyasa beklentileri, şirketin hisse başına 95 sent kar bildirmesi yönündeydi.

RBI'nın küresel karşılaştırılabilir satışları bu dönemde yüzde 0,3 artarken, uluslararası pazarlarda karşılaştırılabilir satışlar yüzde 1,8 oranında yükseldi.

Öte yandan, Burger King'in karşılaştırılabilir satışları yüzde 0,7, Popeyes'in yüzde 4 ve Firehouse Subs'ın yüzde 4,8 oranında düşerken, Tim Hortons ise yüzde 2,3 artış gösterdi.

Bilanço açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen RBI Üst Yöneticisi (CEO) Josh Kobza, ekim ayında karşılaştırılabilir satışlarda iyileşme gözlemlediklerini ifade etti.

YUM! BRANDS BEKLENTİYİ TUTTURAMADI

Burger King, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen firmalar arasında bulunuyor.

KFC, Pizza Hut ve Taco Bell restoranlarının sahibi olan ABD merkezli restoran işletmeciliği şirketi Yum! Brands, bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yum! Brands'in geliri üçüncü çeyrekte yüzde 7 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise şirket 1,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Ancak, Yum! Brands'in geliri bu dönemde 1,9 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte yüzde 8 azalarak 382 milyon dolara geriledi; geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise 416 milyon dolar net kar elde edilmişti. Ayrıca, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,46 dolar olan hisse başına kar, bu yılın aynı döneminde 1,35 dolara düştü.

TÜRKİYE PAZARINDA KAN KAYBETTİ

Yum! Brands'in küresel aynı mağaza satışları, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2 azaldı. Şirketin bünyesindeki restoran zincirlerinden KFC ve Pizza Hut'ın aynı mağaza satışları üçüncü çeyrekte yüzde 4'er düştü, ancak Taco Bell'in aynı mağaza satışları yüzde 4 artış gösterdi.

Kısaca "KFC" olarak bilinen Kentucky Fried Chicken'ın satışları, üçüncü çeyrekte Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 10 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 4 düştü.

Yum! Brands Üst Yöneticisi (CEO) David Gibbs, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, satışların jeopolitik çatışmalar ve zorlayıcı tüketici güveniyle ilgili baskılardan etkilendiğine işaret etti.

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

KFC ve Pizza Hut, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen firmalar arasında yer aldı. Bu durum, KFC'nin satışlarını geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5, Pizza Hut'ın da aynı dönemde Orta Doğu ve Afrika'da yüzde 3 oranında olumsuz etkiledi.

Söz konusu restoran zincirlerinin satışlarında, bu yılın ilk iki çeyreğinde de düşüş kaydedilmişti.