Otomotiv ihracatında yeni rekor!

Otomotiv endüstrisi, Ocak-Ekim 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 artışla 30 milyar 511 milyon 79 bin dolara ulaşarak sektörel bazda tüm zamanların en yüksek 10 aylık ihracatını gerçekleştirdi.

En fazla ihracat 4 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 3.5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 3.4 milyar dolarla Fransa, 2.7 milyar dolarla İtalya ve 2 milyar dolarla İspanya takip etti. Yılın 10 ayında otomotiv sektöründe en fazla ihracat 7.8 milyar dolarla Kocaeli'nden gerçekleşti.