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İstanbul'da Türkiye Kart dönemi başlıyor!

Bakan Uraloğlu, ‘Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda, Türkiye Kart’a geçilmesi için UKOME tarafından karar alındı’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
İstanbul’da Türkiye Kart dönemi başlıyor!

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Türkiye Kart ile yeni bir seyahat döneminin başlayacağını söyledi. Uraloğlu, "Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararı doğrultusunda İstanbul'da Türkiye Kart uygulaması TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepeİstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda geçerli olacak. Bu hatlarda Türkiye Kart ile vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağız" diye konuştu. Uraloğlu, uygulamanın başlaması için UKOME kararının ıslak imzalı olarak iletilmesinin ardından BELBİM AŞ tarafından teknik çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

18 İLE ÇIKIYOR
Ülkede 81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanıma açtıklarını anımsatan Uraloğlu, şu bilgiyi verdi: "Yıl sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartacağız. Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te çalışmalara devam ediyoruz. Türkiye Kart almak isteyenler, PTT'ye başvurabilecek. Ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz."

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