Yeni nesil 50G PON ve FTTR teknolojileri bir araya geldi

Türk Telekom ve ZTE iş birliği ile Avrupa'nın ilk 50 Gbps genişbant erişimine sahip, 'Odaya kadar fiber' (FTTR) pilot uygulamasını gerçekleştirdi. Üç ayrı dalga boyunu birlikte taşıyan ve tek bir fiber elyaf içinde 50G PON teknolojisini kullanan pilot uygulama aynı zamanda yüksek hızlarda kablosuz Wi-Fi çözümünü destekliyor. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri olarak, ülkemizi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

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