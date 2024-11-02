Bakan Şimşek vergi yüzsüzleri ile ilgili açıklama yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete kesinleşmiş vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellefin olduğunu belirtti. Şimşek, bunlardan 30 bininin tahsil etme imkanı bulunmadığını toplam alacağın 914.9 milyar TL olduğunu belirtti. Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borcu olan firmaları açıkladı. Listede zirvede 3 milyar 23 milyon TL'lik borcuyla Turktab Tütün Mamülleri yer aldı. Turktab'ı 2 milyar 449 milyon 525 binle Uluslararası Akaryakıt Dağıtım A.Ş. ve 2 milyar 255 milyon 26 binle Enkad İnşaat Metal ve Yapı Endüstri takip etti.

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