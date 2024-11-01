Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Emekli aylıkları 17 bin TL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ortalama emekli aylıklarının bayram ikramiyeleri dahil şu anda 17 bin 827 lira olduğunu açıkladı. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Bütçe müzakerelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yılmaz, enflasyonda son dört ayda 26 puanlık düşüş yaşandığına dikkat çekti.



Yılmaz, "Düşüşün devam etmesini bekliyoruz ve gelecek yıl sonu itibarıyla yüzde 20'nin altında, 2026'da ise tek haneli enflasyonu hedefliyoruz. Hizmetlerde bir katılık var. Bu katılık da zaman içinde kırılacak ve daha güçlü bir şekilde vatandaşımız bunu hissedecek" dedi.

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