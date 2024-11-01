Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilik şartları değişmeyecek

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanlardan emeklilere milyonların merak ettiği konularda önemli açıklamalar yaptı. Bir TV programına katılan Bakan Işıkhan, "Emeklilik şartları değişecek mi? Aylıkların hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?" sorusu üzerine, "Emeklilik sistemiyle ilgili ya da aylıkların hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler, 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda emeklilik sistemimizin iyileştirilmesi, daha iyi noktaya gelmesi noktasında gelebilecek her türlü oluşuma hazırız" dedi. Emeklilere bayram ikramiyesinin 2018'de başladığını anımsatan Işıkhan, "Bu geleneğimizi 2025 yılında da sürdürmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

ARALIK MARATONU

Asgari ücretin, hükümet veya Bakanlığın tek başına belirlediği bir süreç olmadığını dile getiren Işıkhan, "Yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu Aralık başında toplamaya başlayacağız" dedi.