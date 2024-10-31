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Faturalarda yeni dönem! Tüketimi yüksek olanlardan gerçek maliyet alınacak

Bakan Bayraktar, tartışmalara son noktayı koydu. Elektrik ve doğalgazda zam yok. Destekler gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılacak. Tüketimi yüksek olanlardan gerçek maliyet alınacak...

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Faturalarda yeni dönem! Tüketimi yüksek olanlardan gerçek maliyet alınacak

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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve gaz fiyatlarında artış olacağı tartışmalarını bitiren açıklama yaptı. Fiyatların artmayacağını, ancak yüksek tüketim yapanların maliyeti ödeyeceğini ve desteklerin gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılacağını söyleyen Bayraktar, şu mesajları verdi:
Zamla alakalı herhangi bir şeyimiz yok. Ama elektrik ve gazda çok ciddi şekilde devletimizin desteği var. Bu desteklerimizin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yansıması noktasında; desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve gazın gerçek maliyetlerini karşılamasıyla alakalı bir düşüncemiz var.
Türkiye'de hane halkı başına ortalama 200 kilovatsaatlik bir tüketim var. EPDK'nın yaptığı son düzenlemeyle iki katından daha fazla, yani ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu Şubat ayından sonra ödemeye başlayacak. Yapılan düzenleme budur.
Türkiye ortalamasında tüketim yapıyorsan, 200 kilovatsaat tüketiyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocak'ta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Ama normal tüketimin iki katından daha fazla, ayda bin 50 liralık fatura geliyorsa zaten 417 kilovatsaat tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir.
Türkiye'de 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Bunun sadece yüzde 3'ü, 1.2 milyon abone etkilenebilir.
Elbette istisnalar yapacağız. Camiler, cemevleri... Onlar yine o istisnalarla devam edecek.

ELEKTRİKTE SÜBVANSİYON 150 MİLYAR TL
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye'de enerji fiyatlarının olması gerekenin çok altında olduğunu anlatarak, bu yıl elektrik faturalarına uygulanacak sübvansiyon miktarının 150 milyar TL'ye ulaşacağını kaydetti.

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