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Altın fiyatları rekor tazeliyor! Trabzon Hasırı otomobili solladı

Altının onsu 2 bin 782 doları görürken, gram altın 3 bin 73 lira ile rekor tazeledi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Altın fiyatları rekor tazeliyor! Trabzon Hasırı otomobili solladı

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Güvenli liman olarak görülen altında rekor serisi sürüyor. Ortadoğu'da artan gerilimden ve ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliğin devam etmesinden destek bulan altının ons fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününde 2 bin 782 doları gördü. Gram altın ise 3 bin 73 lira seviyesine gelerek zirve tazeledi.

GÖZLER FED'DE: Analistler Fed'in faiz indirimi ihtimalinin ve seçimlerdeki belirsizlik ile Ortadoğu'daki gerginliğin risk iştahını artırdığını belirtiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, bankanın Aralık'ta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 74 seviyesinde bulunuyor.

TALEP DE ARTTI: Bu arada küresel altın talebi de üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 5 artarak rekor seviyeye ulaştı. Dünya Altın Konseyi'nin Altın Talep Eğilimleri raporuna göre, küresel altın talebi bu dönemde 1.313 ton oldu. Altın talebindeki büyüme fiyatlara da yansırken, bu dönemdeki talebin değeri yıllık bazda yüzde 35 artarak ilk kez 100 milyar doları aştı.

TRABZON HASIRI OTOMOBİLİ SOLLADI
Gram altın fiyatının her geçen gün artması, dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği setinin fiyatını da tırmandırıyor. Trabzon hasır bileziğinin fiyatı geçen seneye oranla yüzde 50 civarında artarken, neredeyse otomobil fiyatını solladı. Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı, geçen yıl 250 bin liradan başlayan Trabzon hasır bileziği seti fiyatının gram altının 3 bin liranın üzerine çıkmasıyla 350- 450 bin liradan başlar duruma geldiğini söyledi. Kuyumcu Zekeriya Tonyalı da "Ayarı ve işçiliğine göre 1 milyon lirayı geçen bilezik setleri de bulunuyor" dedi.

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