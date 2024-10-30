Türkiye’nin toplam yol ağının 49 bin 793 kilometreye ulaştırılması planlanıyor

Türkıye'nin toplam yol ağının gelecek yıl 30 bin 18 kilometresi bölünmüş yol, 15 bin 979 kilometresi tek yol ve 3 bin 796 kilometresi otoyol olmak üzere 49 bin 793 kilometreye ulaştırılması planlanıyor. 2025 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, Karayolları Genel Müdürlüğü bu yıl sonunda bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 712 kilometreye çıkarmayı hedefliyor. Bölünmüş yol uzunluğunun gelecek yıl 30 bin 18 kilometreye, 2026'da 30 bin 494 kilometreye, 2027'de 31 bin 148 kilometreye ulaştırılması planlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN