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Öğretmen atamasında son viraj! Sonuçlar ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin, sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını duyurdu. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını dilekçe yoluyla 1 Kasım'a kadar bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabilecek. Sonuçlara ilişkin itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım'da sonuçlandırılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Öğretmen atamasında son viraj! Sonuçlar ne zaman belli olacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin, sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını duyurdu. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını dilekçe yoluyla 1 Kasım'a kadar bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabilecek. Sonuçlara ilişkin itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım'da sonuçlandırılacak.

SONUÇLAR 23 KASIM'DA
İtiraz süreci tamamlandıktan sonra kesinleşen puanlara göre oluşacak atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'ya kadar sürecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde alan adaylar, en fazla 40 kurumu seçebilecek. Sonuçlar 23 Kasım'da belli olacak. (BURCU ŞEN)

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