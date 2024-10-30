(Takvim Foto Arşiv) 60 Ay Vadeyle Kredi Kartı Borcu Yapılandırma Hesaplaması Kredi kartı borcunun 60 aya yayılması, vatandaşlara aylık ödeme kolaylığı sunsa da toplam geri ödeme tutarını artırabiliyor. Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse: Ana borç: 100.000 TL Ödenen taksit sayısı: 3 Kalan borç: 80.383 TL 60 ay vadeli ödeme planı: Aylık 3.600 TL Toplam geri ödeme: 215.000 TL Bu örnek üzerinden değerlendirdiğimizde, uzun vade ile ödeme yapılması durumunda yaklaşık 113.000 TL fazla ödeme yapıldığı görülüyor. 12 ay vadeye indirildiğinde ise aylık ödeme tutarı 8.590 TL'ye çıkarken, toplam geri ödeme tutarı 103.000 TL'nin üzerine çıkıyor.

(Takvim Foto Arşiv) Yapılandırmada Nelere Dikkat Edilmeli? Kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen kişilerin, yapılandırma sürecinde bankaların uygulayabileceği ek masrafları da göz önünde bulundurması gerekiyor. Bankaların yeniden hayat sigortası yaptırıp yaptırmayacağı veya dosya masrafı talep edip etmeyeceği gibi detaylar henüz netleşmiş değil. Ayrıca, yapılandırma sırasında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) gibi ek vergiler de devreye giriyor. Bu vergiler, aylık faiz tutarları üzerinden %15 olarak ayrı ayrı hesaplanıyor.

(Takvim Foto Arşiv) Başvurular İçin Son Tarih ve Kampanya İhtimalleri Kredi kartı borcu yapılandırmasında, borçluların 1 yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bankaların faiz oranlarında yapacağı indirim kampanyaları, yapılandırma planlarını daha avantajlı hale getirebilir. Bu nedenle, başvuru öncesinde bankaların sunduğu seçeneklerin dikkatle değerlendirilmesi tavsiye ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv) Kredi kartı borcunu ödeme zorluğu çeken vatandaşlar için getirilen 60 ay vadeli yapılandırma imkanı, birçok kişiye finansal rahatlık sağlayacak gibi görünüyor. Ancak uzun vadeye yayılacak borçların ek maliyet oluşturacağını unutmamak gerekiyor. Yapılandırma başvurusunda bulunacak kişilerin, ödeyebilecekleri maksimum tutarı doğru hesaplamaları ve ödeme planını buna göre belirlemeleri öneriliyor.