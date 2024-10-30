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Kredi kartı borç yapılandırma şartları! 60 ay borç yapılandırma başvurusu başladı mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ödeme tablosu

Kredi kartı borcu olan vatandaşlar için 60 aya kadar yapılandırma imkanı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile gündemde öne çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı kararla birlikte bireysel kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir ödeme kolaylığı sağlanacak.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 13:10 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 13:10
Kredi kartı borç yapılandırma şartları! 60 ay borç yapılandırma başvurusu başladı mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ödeme tablosu

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bireysel kredi kartı borçlarını yapılandırmak isteyenlerin başvuru süresi bir yıl ile sınırlandırıldı. Kredi kartı yapılandırmasına yönelik azami faiz oranları, TCMB tarafından belirlenecek ve 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek. BDDK'nin kararına göre, borçlular mevcut kredi kartı bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirme imkânına sahip olacak. Borcunu yapılandıran kişilerin kredi kartı limiti, borcun en az yarısı ödenene kadar artırılamayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kredi Kartı Borcu Nasıl Yapılandırılır?

Yapılandırma kapsamında borçlular, ödenmeyen dönem borçlarını aylık taksitler halinde yeniden ödeme planına dahil edebilecekler. Mevcut borç bakiyesine eklenecek faiz oranı, TCMB'nin belirlediği en fazla yüzde 3,11 seviyesinde olacak. Bu faiz oranı, yapılandırma talebinde bulunan kişinin kredi notuna ve bankaların kampanyalarına bağlı olarak daha düşük gerçekleşebilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Örneğin:

50.000 TL kredi borcunu yapılandırmak isteyen biri, %3,11 faiz oranı ile 60 ay vadede aylık 1.800 TL ödeme yapacak.

Vade süresi kısaldıkça aylık ödeme miktarı artarken toplam geri ödeme tutarı azalacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

60 Ay Vadeyle Kredi Kartı Borcu Yapılandırma Hesaplaması

Kredi kartı borcunun 60 aya yayılması, vatandaşlara aylık ödeme kolaylığı sunsa da toplam geri ödeme tutarını artırabiliyor. Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse:

Ana borç: 100.000 TL

Ödenen taksit sayısı: 3

Kalan borç: 80.383 TL

60 ay vadeli ödeme planı: Aylık 3.600 TL

Toplam geri ödeme: 215.000 TL

Bu örnek üzerinden değerlendirdiğimizde, uzun vade ile ödeme yapılması durumunda yaklaşık 113.000 TL fazla ödeme yapıldığı görülüyor. 12 ay vadeye indirildiğinde ise aylık ödeme tutarı 8.590 TL'ye çıkarken, toplam geri ödeme tutarı 103.000 TL'nin üzerine çıkıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yapılandırmada Nelere Dikkat Edilmeli?

Kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen kişilerin, yapılandırma sürecinde bankaların uygulayabileceği ek masrafları da göz önünde bulundurması gerekiyor. Bankaların yeniden hayat sigortası yaptırıp yaptırmayacağı veya dosya masrafı talep edip etmeyeceği gibi detaylar henüz netleşmiş değil. Ayrıca, yapılandırma sırasında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) gibi ek vergiler de devreye giriyor. Bu vergiler, aylık faiz tutarları üzerinden %15 olarak ayrı ayrı hesaplanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvurular İçin Son Tarih ve Kampanya İhtimalleri

Kredi kartı borcu yapılandırmasında, borçluların 1 yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bankaların faiz oranlarında yapacağı indirim kampanyaları, yapılandırma planlarını daha avantajlı hale getirebilir. Bu nedenle, başvuru öncesinde bankaların sunduğu seçeneklerin dikkatle değerlendirilmesi tavsiye ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kredi kartı borcunu ödeme zorluğu çeken vatandaşlar için getirilen 60 ay vadeli yapılandırma imkanı, birçok kişiye finansal rahatlık sağlayacak gibi görünüyor. Ancak uzun vadeye yayılacak borçların ek maliyet oluşturacağını unutmamak gerekiyor. Yapılandırma başvurusunda bulunacak kişilerin, ödeyebilecekleri maksimum tutarı doğru hesaplamaları ve ödeme planını buna göre belirlemeleri öneriliyor.

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