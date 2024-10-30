Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Enflasyon düşmeye devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene Riyad'da 8'inci kez düzenlenen "Future Investment Initiative Konferansı" kapsamında "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde konuştu. Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını belirten Şimşek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek" dedi. Bakan Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin 1.5 yıl içinde 100 milyar dolar arttığını da söyledi.

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