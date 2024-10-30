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Ekonomide Kasım rüzgarı! Gözler asgari ücrette

Kasım ayında ekonomi ajandası kabarık olacak. TBMM’deki bütçe görüşmeleri, birbiri ardına açıklanacak raporlar ve veriler yakından izlenecek

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Ekonomide Kasım rüzgarı! Gözler asgari ücrette

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Ekonominin Kasım ajandasında yoğun veri akışı öne çıkarken; ekonomi çevreleri, TBMM'deki 2025 yılı bütçe görüşmeleri ile Merkez Bankası'nın birbiri ardına yayımlayacağı raporlar ve faiz kararını dikkatle takip edecek.

BÜTÇE MARATONU
Kasım'da gözlerin odaklanacağı yerlerden biri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. 2025 yılı bütçesinin 17 Ekim'de Meclis'e sunulmasının ardından görüşme maratonu başladı. Komisyon bugün bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerini gerçekleştirecek. Bakanlık ve kurumların komisyondaki 2025 yılı bütçe görüşmeleri 29 Kasım'da sona erecek. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından bütçenin, Aralık başında TBMM Genel Kurulu'na gelmesi planlanıyor.

SON ENFLASYON RAPORU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı raporlar ve kararlar da Kasım ajandasının öne çıkan başlıkları arasında yer alacak. 8 Kasım'da bu yılın son Enflasyon Raporu paylaşılacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. PPK'nın açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek. TCMB, yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu 29 Kasım'da açıklayacak.

VERİ TAKVİMİ BELLİ
Türkiye İstatistik Kurumu da 4 Kasım'da enflasyon verilerini duyuracak. 11 Kasım'da Eylül ayı sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistikleri yayımlanacak. 29 Kasım'da ise yılın 3. çeyreğine ilişkin GSYH verilerinin açıklanması bekleniyor.

GÖZLER ASGARİ ÜCRETTE
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyuracak. Kasım'da milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrete yönelik açıklamalara da odaklanılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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