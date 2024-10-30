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101 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti son 22 yılda her alanda önemli hamlelere imza attı!

101 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti, son 22 yılda her alanda önemli hamlelere imza attı. Cumhuriyet’in yıldönümleri; Marmaray’dan İstanbul Havalimanı’na, Togg’a kadar açılan dev projelerle taçlandı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
101 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti son 22 yılda her alanda önemli hamlelere imza attı!

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İlk fazı 29 Ekim 2018'de açılan, İstanbul'u dünya havacılık sektörünün HUB'ı haline getirecek İstanbul Havalimanı'ndan, 2.1 milyon uçuşta 317 milyonu aşkın yolcu taşındı. 6 yılda sayısız ödül kazanan İstanbul Havalimanı'ndan uçulan nokta sayısı 322'ye ulaştı. 2022 ve 2023'te Avrupa'nın en çok uçuş yapılan uluslararası havalimanı olan İstanbul Havalimanı, bu yılın büyük bölümünde zirvedeki yerini korudu.

11 YILDA 1.2 MİLYAR YOLCU
29 Ekim 2013'te Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası, 12 Mart 2019'da ise tamamı hizmete alınan Marmaray, hem trafiği rahatlattı hem de kolay ve konforlu ulaşımı hizmete sundu. 28 seferin yapıldığı Marmaray, açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon yolcuyu taşıdı.

SANAT MERKEZİ
Cumhurıyet'in yıldönümünde kazandırılan bir başka eser ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM) oldu. Yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim 2021'de hizmete alındı. Merkezde; 2 bin 40 kişilik opera salonu, 781 kişilik tiyatro salonu, galeri, çok amaçlı salon, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, AKM Yeşilçam Sineması ve AKM Tasarım Dükkânı işlevleriyle oluşturulan birimler bulunuyor.

SATILAN HER 3 ELEKTRİKLİDEN BİRİ TOGG
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren Togg, 29 Ekim 2022 tarihinde ilk kez banttan indirildi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen fabrikada seri üretime 29 Ekim 2022'de başlanırken, 2024 yılı Eylül ayına kadar toplam 37 bin Togg T10X satıldı. Türkiye'de 2023 yılı ve 2024 Ocak-Eylül dönemleri itibarıyla yaklaşık olarak satılan her 3 elektrikli otomobilden biri Togg oldu. Togg, 2023 yılında 24.3 milyar liralık üretimden satışla İSO tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda listeye 42'nci sıradan girdi. 2025'te piyasaya sunulması beklenen Togg'un ilk sedan modeli T10F de TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana'da görücüye çıktı. 2030 yılına kadar 5 farklı modelde 1 milyon araç üretme vizyonuyla çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

SANAYİ, SAVUNMA, TEKNOLOJİ HAMLESİ
■ 101 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan günümüze sanayide kritik teknolojik yatırımlara imza attı. Özellikle son yıllarda savunma ve uzay teknolojisinde önemli mesafe kat edildi.
■ Türkiye, İHA ve SİHA'larını birçok ülkeye ihraç eder hale geldi. Donanmasını TCG Anadolu ile güçlendiren Türkiye; Hürkuş'u, Atak'ı, Anka'yı geliştirirken, Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma ve Kaan'ı gökyüzüyle buluşturdu.
■ Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamladı. Gezeravcı, 9 Şubat 2024'te dünyaya döndü.
■ Yatırımıyla, üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla Türkiye'nin kalkınmasının lokomotifi olan Türk sanayisi her yıl rekor ihracata imza atmayı sürdürüyor.
■ Ulaşımda dev projelere imza atılıyor. Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve Çanakkale köprüleri ile Avrasya Tüneli dünyanın gıpta ile izlediği projeler arasında yer alıyor.

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