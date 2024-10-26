PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bakanlık açıkladı: Çiftçiye 150 milyon lira

Tarım ve Orman Bakanlığı, 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
Bakanlık açıkladı: Çiftçiye 150 milyon lira

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

"Toplamda 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda yer alan bilgiye göre destek tutarları, kırsal kalkınma yatırımı için 148 milyon 767 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi için 694 bin 88 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi için 333 bin 695 lira, sertifikalı tohum üretimi için 44 bin 217 lira olarak belirlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İran’da patlama sesleri! Soykırımcı İsrail’in misilleme saldırısı başladı
Yatırım tercihine dikkat! Altın fiyatları talebi artırdı: Nasıl ve nereden almalı?
EMEKLİYE PRİM FARKI: Yeni dönemde çalışılan gün sayısı aylığı artıracak!
Hatay’da Başkan Erdoğan’ın katılımıyla 130 bininci konut depremzedelere teslim edilecek: Yapacağız dersek, yaparız
Beklenen an geldi: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı!
İstanbul’a döndüler: Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, Cannes’a damga vurdu!
İşte Özel Harekat polislerinin TUSAŞ’a düzenlediği operasyonun saniye saniye görüntüleri!
Başkan Erdoğan yeni nükleer santral için Rusya’ya teklif yaptı!
Gri kategoride yer alan ’Zafer’ kod adlı Özcan Günay isimli PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı o soruda joker kullandı Oktay Kaynarca çileden çıktı!
Elazığ’da ’yeşil reçete’ operasyonu! Madde bağımlılarına ilaç satan 1’i doktor 17 kişi tutuklandı
Victor Osimhen dünya devine! 75 milyon euroluk yıldızla takas edilecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İşte dakika dakika TUSAŞ’a saldırı: İki terörist kendini patlattı
Başkan Erdoğan’dan SAHA EXPO 2024 programında önemli açıklamalar
TUSAŞ’a saldırı sonrası PKK/YPG’ye ait hedefler vuruldu! Hem MİT hem MSB... Çok sayıda terörist etkisiz!
SON DAKİKA