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Başkan Erdoğan yeni nükleer santral için Rusya'ya teklif yaptı!

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de yeni bir nükleer santral inşa etmek amacıyla Rosatom'a teklif yaptığını açıkladı. Haberde, Erdoğan ile Putin'in görüştüğü ve santralin Sinop'ta inşa edilmesinin planlandığı ifade edildi.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 00:37 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 01:22
Başkan Erdoğan yeni nükleer santral için Rusya’ya teklif yaptı!

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Rus nükleer şirketi Rosatom'un CEO'su Aleksey Likhachev, RT televizyonuna yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye'de ikinci bir nükleer santral inşa etme teklifi aldığını duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüştüğünü ifade eden Rosatom'un CEO'su Aleksey Likhachev, "Bu, Türkiye Başkanı Sayın Erdoğan'ın bize yaptığı bir teklif. Bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Ve şu anda Karadeniz'de bulunan Sinop sahasındaki varlığımızın olası genişlemesi hakkında hükümet düzeyinde istişarelerde bulunuyoruz," açıklamasında bulundu.

AKKUYU NGS (Fotoğraf: AA)AKKUYU NGS (Fotoğraf: AA)

"TÜRK İŞ DÜNYASI NÜKLEER TEKNOLOJİYE İLGİ DUYMAYA BAŞLADI"

Likhachev, Türklerin nükleer enerjide mevcut gereklilikleri ve görevleri nasıl öğreneceklerini bildiğine dikkat çekerken, "İnşaat faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için Türk iş dünyası tarafından bu konuda aktif olarak destekleniyoruz." ifadelerini kullandı.

AKKUYU NGS (Fotoğraf: AA)AKKUYU NGS (Fotoğraf: AA)

TÜRKİYE'NİN İLK NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ: AKKUYU NGS

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS, günümüzde dünyanın en büyük nükleer inşaat sahası olma özelliği taşıyor. İleri teknoloji Rus tasarımı VVER-1200 reaktörü ile donatılmış dört güç ünitesi aynı anda inşa ediliyor. Santralin yapısal tasarımı, büyüklüğü 9'a kadar olan depremler, kasırgalar, seller, 10 metreye kadar yüksekliği olan tsunamiler ve 200 m/s hızla seyreden 20 tonluk uçakların çarpması gibi olaylara karşı dayanıklılık gösterecek şekilde geliştirilmiştir.

AKKUYU NGS (Fotoğraf: AA)AKKUYU NGS (Fotoğraf: AA)

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