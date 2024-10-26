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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu düşürdü. Moody's'ten yapılan açıklamada, "Fransa hükümetinin beklenenden daha geniş bütçe açıklarını ve borç ödenebilirliğinde bozulmayı önleyecek önlemleri uygulama olasılığının düşük olması riskinin arttığını yansıtıyor" ifadesine yer verildi.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 00:27 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 00:37
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Fransa’nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünün durağandan negatife çevrildiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den Fransa kararı (Takvim.com. tr arşiv)Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den Fransa kararı (Takvim.com. tr arşiv)

Moody's'ten yapılan açıklamada, ülkenin kredi notunun Aa2 olarak teyit edildiği aktarıldı.

Kredi notu görünümünün durağandan negatife revize edildiği aktarılan açıklamada, "Görünümü durağandan negatife çevirme kararı, Fransa hükümetinin beklenenden daha geniş bütçe açıklarını ve borç ödenebilirliğinde bozulmayı önleyecek önlemleri uygulama olasılığının düşük olması riskinin arttığını yansıtıyor." ifadesine yer verildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den Fransa kararı (Takvim.com. tr arşiv)Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den Fransa kararı (Takvim.com. tr arşiv)

Açıklamada, daha önce öngörülen mali bozulmanın beklentilerin ötesinde olduğu vurgulanarak, Fransa'nın kredi profiline yönelik risklerin siyasi ve kurumsal ortam nedeniyle arttığı ve bütçe yönetiminin daha önce değerlendirilenden daha zayıf olduğu kaydedildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den Fransa kararı (Takvim.com. tr arşiv)Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den Fransa kararı (Takvim.com. tr arşiv)

Ülkenin borç ödeme gücünün emsallerine göre kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, bu zayıflamanın büyük bütçe açıklarından ve daha yüksek faiz oranlarından kaynaklandığı aktarıldı.

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