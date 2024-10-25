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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüştü.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 00:00 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 00:00
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüştüğü bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü (AFP)ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü (AFP)

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları marjında Şimşek ve Karahan ile bir araya geldiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü (AFP)ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü (AFP)

Yellen'ın, Türkiye'nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara olan bağlığını övdüğü kaydedilen açıklamada, bu politikaların Türkiye ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladığı ve enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girmesine yardımcı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü (AFP)ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü (AFP)

Açıklamada, "Yellen ve Şimşek ayrıca yaptırımlara uyumun önemini ve Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesini görüştü." ifadeleri kullanıldı.

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