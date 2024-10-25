150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır 2024? İşte ödeme planı!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı faizsiz evlilik kredisi başvuruları yoğun ilgi görüyor. İlk olarak depremden etkilenen illerde uygulamaya konulan bu kredi yeni evlenecek genç çiftlere ekonomik destek sunmayı amaçlıyor. Yapılan açıklamaya göre bugüne kadar 12 bin 132 çift başvuruda bulunurken 4 bine yakın çift faizsiz kredi imkanından faydalandı.

(Takvim Foto Arşiv) FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNE KATILIM BÜYÜK Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu zamana kadar 12 bin 132 çiftin başvuru yaptığını ve 4 bine yakın çiftin projeden yararlandığını açıkladı.