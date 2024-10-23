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İş öğrenen gence ayda 18.702 TL!

İşbaşı eğitim programlarına katılan gençlere günlük 326,97- 719,32 lira arası ödeme yapılıyor. Gençler program süresince aylık 18 bin 702 liraya varan ödeme alabiliyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
İş öğrenen gence ayda 18.702 TL!

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İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler iş tecrübesi kazanırken, harçlık da alıyor, ardından istihdam kapısı açılıyor. İşveren de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme ve doğru personel bulma olanağına kavuşuyor. İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlar için 653,93, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrenciler için 490,95, diğer öğrenciler için 653,93, işsizlik ödeneği alanlar için 326,97 lira. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda ise katılımcılara günlük 719,32 lira ödeniyor. İşbaşı eğitim programları 3-9 ay arasında uygulanıyor. İmalat sektöründe düzenlenen işbaşı öğretim programına katılan bir genç günlüğü 653,93 liradan ayda (26 gün) 17 bin 2 lira 18 kuruş alabiliyor. Geleceğin mesleklerindeki programlara katılanlar ise günlüğü 719,32 liradan ayda 18 bin 702 lira 32 kuruş ödeme alabiliyor. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.

İŞTE GÜNLÜK ÖDEMELER
İş arayanlar: 653,93 TL
Öğrenciler: 490,95-653,93 TL
İşsizlik ödeneği alanlar: 326,97 TL
Geleceğin meslekleri: 719,32 TL

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