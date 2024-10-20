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GİB sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı uyardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı vatandaş ve mükellefleri uyardı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
GİB sahte vergi borcunuz var e-postalarına karşı uyardı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı vatandaş ve mükellefleri uyardı. Başkanlık adına sahte e-posta gönderilerek, vergi borçlarının olduğunun ve ödemeleri için Başkanlığın Dijital Vergi Dairesinin internet sayfasının (https://dijital.gib.gov.tr) kopyalanarak oluşturulan sahte bir siteye yönlendirilerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunun anlaşıldığı bildirildi. Açıklamada, ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi (www. gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (https:// dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılmasının önemine işaret edildi.

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