PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Engellinin sermayesi devletten: 103 milyon lira hibe verilecek

Kendi işini kurmak isteyen engelliler ile eski hükümlüler için 103 milyon 436 bin lira kaynak ayrıldı. Çalıma Bakanı Işıkhan detayları duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Engellinin sermayesi devletten: 103 milyon lira hibe verilecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Buna göre 2024 yılının ikinci döneminde 133 eski hükümlü kendi işini kurma projesine 34 milyon 522 bin lira, 194 engelli kendi işini kurma projesine 60 milyon 238 bin lira, 12 engellilere yönelik mesleki eğitim kursu projesine 7 milyon 818 bin lira, 1 işe ve iş yerine uyum projesine 858 bin lira ve toplamda 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis edildiğini belirtti.

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlarımız ile eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi: 11 ilde evine giremeyen depremzede kalmayacak
Başkan Erdoğan’dan Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Adalet Bakanı Tunç’a ’Yenidoğan çetesi’ talimatı: Sonuna kadar arkanızdayım gereğini yapın
Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL
Lübnan’daki Türkmen derneklerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Onurlu desteğini her gün takip ediyoruz
Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT’liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak!
Bebek katili doktor Mehmet Gürül hakkında şok detaylar ortaya çıktı! Mağdur ailelerin anlattıkları kan dondurdu
Bebek katili çete ile iş birliği yapan 9 hastanenin kapısına kilit: Aileler hastane önlerinde toplandı! Tepkiler çığ gibi
Yenidoğan Çetesi mağduru aile tek tek anlattı: Biz yandık, başkaları yanmasın!
Acılı anneler isyan etti! Kapılar yumruklandı: 3 sefer entübe yaptılar bebeğime
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Victor Osimhen golüyle İtalya’yı salladı! Dünya yıldızına büyük şok
Yenidoğan çetesi hangi hastaneler ile işbirliği yaptı? İşte isim isim bebek katili doktor ve hemşirelerin listesi
CANLI | Netanyahu’nun evine füze! Soykırımcıdan saldırı tehdidi: İran bedelini ağır ödeyecek
Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu
Yıldızlarla rekor sefası! Galatasaray Antalyaspor’u 3-0 yendi
SON DAKİKA