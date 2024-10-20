Altın yeniden zirvede

Bu hafta yatırım araçlarından altın kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördü. Bu hafta en çok yükselen yüzde 11,31 ile Tekfen Holding oldu. Tekfen Holding'i, yüzde 10,53 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 9,63 ile Borusan Boru Sanayi izledi. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 991 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,35 değer kazanarak 20 bin 280 liraya yükseldi.

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