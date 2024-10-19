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Hazine ve Maliye Bakanı vergi kaçağının en fazla olduğu yerleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçağının en fazla olduğu yerlerin fırınlar olduğunu aktarırken, 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaş bulunduğunu ve bunların kazançlarını belgeleyemediğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Hazine ve Maliye Bakanı vergi kaçağının en fazla olduğu yerleri açıkladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçağının en fazla olduğu yerlerin fırınlar olduğunu aktarırken, 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaş bulunduğunu ve bunların kazançlarını belgeleyemediğini söyledi. Şimşek, kuyumcuların asgari ücretten bile düşük gelir beyanında bulunduğunu, fırıncıların vergi kaçakçılığında birinci sırada olduğunu açıkladı. En çok vergi kaçıran sektörün fırıncılar olduğunu vurgulayan Şimşek, "Fırıncılar, günün başında da ortasında da sonunda fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama vergisini vermiyorlar." ifadelerini kullandı. Şimşek, geçen sene doktorların ortalama brüt gelirlerini aylık 28 bin, avukatların ve kuyumcuların 16 bin olarak açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en çok vergi kaçağının olduğu sektörü açıkladı: Kanıtla diyoruz kanıtlayamıyorHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en çok vergi kaçağının olduğu sektörü açıkladı: Kanıtla diyoruz kanıtlayamıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en çok vergi kaçağının olduğu sektörü açıkladı: Kanıtla diyoruz kanıtlayamıyor

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