Evde yakınına bakana 9 bin 77 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, "Bu ay 4.9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırıyoruz" diye konuştu.

Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına destek olduklarını kaydeden Göktaş, hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıldığını söyledi. Göktaş, "544 bin kişi bu destekten yararlanıyor" dedi.

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