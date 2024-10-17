Altında yeni rekor

Ons altın fiyatları, ABD Hazine tahvilleri getirilerinin gerilemesiyle 2 bin 680 dolara yükseldi. Yurt içinde de gram altın 2 bin 952 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Altın, 2024 yılında en güçlü performans gösteren varlıklardan biri konumunda. En son zirvesini geçen ay 2 bin 685 doların üzerinde gören altın, Fed'in faiz indirimlerine yönelmesinden destek bulmuştu. Sektör temsilcileri, altının gelecek yıl ekim ayı sonunda ons başına 2.917 dolara yükselerek mevcut seviyelerin yaklaşık yüzde 10 üzerine çıkmasını bekliyor.

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