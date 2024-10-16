Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında yılın onuncu faiz kararı için toplanacak.
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında faiz kararını açıklayacak. Bankanın saat 14.00'te açıklayacağı karardan, politika faizinde bir değişiklik beklenmezken karar metnindeki ifadeler yakından takip edilecek.
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GEÇEN AY YÜZDE 50 SABİT TUTULMUŞTU
Banka, politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkardı. Geçen ay gerçekleştirilen faiz kararı toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
BEKLENTİLER DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEYECEK YÖNÜNDE
Ekonomistlerin beklentisi bankanın ekim ayı için de faizde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Karar metninde verilecek mesajlar da yakından takip edilecek.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.
Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.