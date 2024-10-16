Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında

Gözler Merkez Bankası'na çevrildi! Faiz kararı ne olacak?

BEKLENTİLER DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEYECEK YÖNÜNDE

Ekonomistlerin beklentisi bankanın ekim ayı için de faizde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Karar metninde verilecek mesajlar da yakından takip edilecek.