PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Boğaz'a demir yolu ağı! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demir yolu projesine uluslararası kredi kuruluşlarının çok yoğun ilgisinin olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, ‘2025’in ilk aylarında yapım süreci başlayacak’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Boğaz’a demir yolu ağı! Bakan Uraloğlu tarih verdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesine uluslararası kredi kuruluşlarının son zamanlarda çok yoğun bir ilgisinin olduğunu görmekteyiz. Özellikle Dünya Bankası'nın yakın ilgisini ifade etmek isterim. 2025'in ilk aylarında bu projenin yapım sürecine başlanması hususunda somut adımlar atacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği Dünya Yol Kongresi'nde konuşan Bakan Uraloğlu, "Bugün toplam 68 bin 494 kilometrelik kara yolu ağımızın 29 bin 590 kilometresi bölünmüş yol ağından oluşuyor ve 81 ilimizin 77'sini de bölünmüş yol ağlarıyla birbirine bağlamış durumdayız. 2002'de bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı da son 22 yılda yapılan 2 bin 82 kilometrelik yol ağıyla 3 bin 796 kilometreye yükselttik" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Pentagon duyurdu: THAAD Tel Aviv’e ulaştı! Hizbullah’tan savaş ilanı! Beyrut’a hava saldırısı
Klon IMEI’ler bir bir kapanıyor! Yurt dışından telefon alacaklar dikkat! Kaçak telefon devri son erdi
Asgari ücrete enflasyon ayarı: Hangi formüller gündemde? Süreç nasıl olacak? Ne kadar artış bekleniyor?
Joseph’in yapmadığını Yusuf yaptı! ABD’de 5 milyon ton et imha edildi… Domuzdan pişkin köfteci trollere yedirdi
HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Rusya’dan soğuk hava geliyor! Perşembe günü kar yağacak
Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nda görüşmeler ertelendi!
Herkes Okan Buruk dedi ama Hadise’nin yeni aşkı bambaşka çıktı! İlk kez görüntülendiler
Hepsi hileli... Sabri Akın vatandaşın sağlığıyla oynadı: İşte o zeytinyağı markaları!
Mourinho daha iyisini istiyor! Milli ara sonrası Fenerbahçe’de değişim
Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Cansız bedenini bulan kişi A Haber’e konuştu: Ayakları simsiyahtı | Dikkat çeken elbise detayı
Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber! Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu
Başkan Erdoğan Ankara’daki taksi durağını ziyaret etti
Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesine ilişkin davada flaş gelişme: Tutukluluğuna devam kararı
Koç Üniversitesi’nde terör propagandası: PKK sloganları atıldı!
Balkanların FETÖ’sü Baba Mondi’den soykırımcı İsrail’e açık destek: Ben onların kardeşiyim
SON DAKİKA