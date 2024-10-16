Boğaz’a demir yolu ağı! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesine uluslararası kredi kuruluşlarının son zamanlarda çok yoğun bir ilgisinin olduğunu görmekteyiz. Özellikle Dünya Bankası'nın yakın ilgisini ifade etmek isterim. 2025'in ilk aylarında bu projenin yapım sürecine başlanması hususunda somut adımlar atacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği Dünya Yol Kongresi'nde konuşan Bakan Uraloğlu, "Bugün toplam 68 bin 494 kilometrelik kara yolu ağımızın 29 bin 590 kilometresi bölünmüş yol ağından oluşuyor ve 81 ilimizin 77'sini de bölünmüş yol ağlarıyla birbirine bağlamış durumdayız. 2002'de bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı da son 22 yılda yapılan 2 bin 82 kilometrelik yol ağıyla 3 bin 796 kilometreye yükselttik" ifadesini kullandı.