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Bakan Şimşek: Enflasyon düşmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Bakan Şimşek: Enflasyon düşmeye devam edecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. "Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 28'e düştü. Enflasyon düşmeye devam edecek" diyen Şimşek, "Deprem ve EYT gibi maliye politikasına sınırlayıcı unsurlar var, buna rağmen enflasyonda düşüş başlamış. Enflasyonda düşüş fiyat artışının yavaşlaması demek. Bu programı uygulayacağız. Bu program sonuç veriyor" ifadesini kullandı. Cari açıkta önemli bir eşikte olduklarını dile getiren Şimşek, "Bölgesel çatışmalar olmasa cari açık dengede olurdu. Son bir yılda öngörülerimizden çok daha iyi gitti cari açık. 10 Ağustos itibarıyla yıllık cari açık 11.3 milyar dolara düştü. Bu 1.3 trilyon dolarlık bir ekonomide yüzde 1'in altında" ifadesini kullandı.

ARAÇ SATIŞI BAŞLAYACAK
Şimşek, enflasyon ile ilgili olarak da "Hedeflerimizi tutturacağız, tutturmak için ne gerekiyorsa devam edeceğiz" dedi. Kamuda kiralık araçları yüzde 15 azalttıklarını belirten Şimşek, "Yakında Özelleştirme İdaresi araç satışına başlayacak" şeklinde konuştu.

SAVUNMA FONU ERTELENDİ
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, limidi 100 bin TL ve üzeri kredi kartlarından savunma sanayiine aktarılmak üzere yıllık 750 TL katkı payı alınmasını da içeren Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmelerinin 2025 yılına ertelendiğini açıkladı. Güler, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız yeniden detaylı, titiz bir inceleme yapılması konusunda bize talimat verdi" ifadelerini kullandı.

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