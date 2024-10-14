TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasında son 5 gün! Başvur daha az öde! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları

Başvurular, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankalara yapılıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

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HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Konut ve iş yeri sahiplerinin başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor.



Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da bulunmamalı.



Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri sahiplerinin; bankaya giderken site yönetiminden alacakları 'borcu yoktur' belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor.