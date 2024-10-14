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TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında son 5 gün! Başvur daha az öde! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları

TOKİ’nin 23 Eylül’de başlattığı peşin ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasının son tarihine 5 gün kaldı. Kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Peki TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasına nasıl başvurulur? Aranan şartlar neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 12:18 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 12:23
TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasında son 5 gün! Başvur daha az öde! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları

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TOKİ tarafından 23 Eylül'de başlatılan yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanmak isteyenler için son 5 gün kaldı. TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabiliyor.

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2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satın alınan konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabiliyor.

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KISMİ ÖDEMEYE DE İNDİRİM KOLAYLIĞI
Borcun tamamını kapatamayacak olanlar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor.

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasında son 5 gün! Başvur daha az öde! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları

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Başvurular, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankalara yapılıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri 23 Eylül- 18 Ekim 2024 tarihleri arasında satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar ödemeleri gereken tutarı da bankadan öğrenebilecek.

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HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Konut ve iş yeri sahiplerinin başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor.

Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da bulunmamalı.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri sahiplerinin; bankaya giderken site yönetiminden alacakları 'borcu yoktur' belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor.

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İndirimden faydalanırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları bankalardan destek alabilecek.

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BELİRLENEN TARİHLER DIŞINDA İNDİRİM YAPILMAYACAK
Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde, vatandaşlar yüzde 25'lik indirimden yararlanamayacak. Kampanyadan yaklaşık 162 bin konut ve iş yeri sahibinin faydalanması bekleniyor.

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