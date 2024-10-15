Türk Telekom’a uluslararası 2 ödül

Nova ALFA projesiyle Gartner'ın düzenlediği Eye on Innovation'da Avrupa birincisi olan Türk Telekom'un, ev içi Wi-Fi kullanımına yönelik yenilikçi çözümleri de Wireless Broadband Alliance (WBA) tarafından "En İyi Ev İçi Wi-Fi" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Mühendislerimiz tarafından geliştirilen yenilikçi çözümlerin birincilikler kazanmasının, değer odaklı yaklaşımımızla sektöre yaptığımız katkıların önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

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