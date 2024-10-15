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TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında son 4 gün!

TOKİ'nin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor. İdareden ev ve iş yeri alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda indirimden faydalanabiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024
TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasında son 4 gün!

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TOKİ'nin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor. İdareden ev ve iş yeri alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda indirimden faydalanabiliyor. 2023 Haziran sonuna kadar alınan konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar başvurabiliyor. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve fazlasını ödemek isterse yine indirimden faydalanabiliyor.

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TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında son 5 gün! Başvur daha az öde! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları

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