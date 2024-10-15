Azerbaycan hedefi 1 milyar dolarlık ihracat

Trendyol, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ofis açtı. Bakü ofisiyle Azerbaycan hedeflerini büyüttüklerini belirten Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, "İlk yurt dışı ofisimizi Almanya'da açmıştık. Berlin ve Amsterdam'dan sonra yeni ofisimizi Bakü'de açtık. Azerbaycan'da 1.5 yılda 2 milyon müşteriye ulaştık. Nüfusun yüzde 20'sini Trendyol müşterisi yaptık. Azerbaycan bu yıl itibarıyla yaklaşık 2 milyar dolar e-ticaret hacmi olan bir pazar. 2028'de Azerbaycan için hedefimiz 60 milyon sipariş, 3 milyon müşteri ve 1 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturmak" dedi.

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