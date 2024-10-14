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Maliye 3 bin 400 büyük şirkete yönelik denetim seferberliği başlatıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı vergi müfettişlerinden oluşan ekipler yurt genelinde büyük şirketlere yönelik yoğun bir denetim programına hazırlanıyor" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
Maliye 3 bin 400 büyük şirkete yönelik denetim seferberliği başlatıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı vergi müfettişlerinden oluşan ekipler yurt genelinde büyük şirketlere yönelik yoğun bir denetim programına hazırlanıyor" dedi. Şimşek, denetimlerin ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya başta olmak üzere 31 ilde yoğunlaşacağını, izleyen dönemde de yurt geneline yayılacağını söyledi. Yüz binlerce mükellefi kapsayan ve makine öğrenmesi analizlerinin de kullanıldığı risk analiz çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

23 MİLYARLIK EKSİK BEYAN
"Riskli olduğu değerlendirilen 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek. İlk hesaplamalara göre, izaha davet edilecek büyük şirketlerin ilgili dönemler için 23 milyar liralık vergi matrah farkını eksik beyan ettiği belirlendi." Şimşek, izaha davet sonucunda, belirtilen matrah üzerinden hesaplanacak milyarlarca lira verginin kamuya geri kazandırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

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