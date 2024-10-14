Bu haftaya dikkat! Uzman isim hepsini tek tek yorumladı! Altın, gümüş, euro, dolar ve borsa...

Altın ve Gümüş Yatırımları

Altın tarafında ons altın yükselişle 2.605 dolar seviyesine geldi. Gram altın da 3.100 TL seviyesine kadar geriledi. Gümüşte de pozisyonlarımızı kapatmıştık ve gümüşün gram fiyatı haftayı 34,78 TL seviyesinden kapattı. Altın ve gümüşte yükseliş beklentim devam ediyor.

Petrol Fiyatları

Brent petrolün varil fiyatı 85,65 dolar seviyesinde, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler sebebiyle petrol fiyatları yukarı yönlü hareket edebilir. Petrol fiyatlarını yukarıda 80 dolar direncini geçmesini bekliyoruz.

Bitcoin ve Kripto Para Piyasaları

Bitcoin haftayı 63.014 dolardan kapattı ve %5,5'lik bir yükseliş gösterdi. Bitcoin'de kısa vadede 58.500-63.500 dolar aralığını takip edeceğiz. Yıl sonu beklentim ise 80.000 dolar seviyelerinde.