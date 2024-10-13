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Oyuncaklardan ÖTV alınacak mı? Gelir İdaresi Başkanlığı iddialara son noktayı koydu

Bazı muhalif medya kuruluşlarınca yayınların "Üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalardan ÖTV alınacak" iddiasına Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. GİB'ten yapılan açıklamada " Üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 10:52 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 10:52
Oyuncaklardan ÖTV alınacak mı? Gelir İdaresi Başkanlığı iddialara son noktayı koydu

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Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

GİB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün bazı sosyal medya iletilerinde ve basın yorumlarında, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde yer alan ve kamuoyunun "drone" ismi ile bildiği eşyanın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına alınması hususunun anlaşılamadığının görüldüğü belirtildi.

"Oyuncaklarda ÖTV yok." ifadesi kullanılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Dün Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen kanun teklifinin 10. maddesi ile kamuoyunun 'drone' diye bildiği ancak Kanun yazım tekniği açısından uluslararası tanımlamada yer aldığı GTİP numarası ile (9503.00) yazılması gereken ibare, eşyanın üst başlığını tanımlayan adı olup aşağıdaki gibidir:

'Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebekler için arabalar, oyuncak bebekler, diğer oyuncaklar, küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın), her türlü bilmeceler (puzzle)'

Buraya kadar eşyanın adı olup, esas verginin kapsamına alınan kısım bundan sonra parantez içinde yazılan '(Yalnız 9503.00.75.00.00; 9503.00.79.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar)' kısmıdır."

Basındaki yorumlarda ve iletilerde Kanun yanlış okunduğundan, eşyanın adından hareketle, üç tekerlekli bisikletlere, skuterlere, pedallı arabalara, oyuncak bebekler gibi çocuk oyuncaklarına vergi getirildiği şeklinde değerlendirmeler yapıldığı, iletiler paylaşıldığı belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"ÖTV Kanunu GTİP tanımlı eşyaları vergi kapsamına aldığından, mevcut mevzuatın ekindeki listede yer alan eşyanın tamamen vergi kapsamına alınmak istenilmediği durumlarda, eşyanın adı ile esas vergilenen kısmın daraltıldığı ve bu daraltmanın 'sadece' veya 'yalnız' ibareleri ile belirlendiği görülmektedir. Özetle, Kanun yazım tekniği olarak eşya adı şeklinde yazılması gereken ibarelerin, içeriğine girmeden sadece adından o eşyaya vergi getirildiği şeklinde yorumlanması doğru değildir. Dolayısıyla üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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