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Yapay zeka saç ekecek!

Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri, yapay zeka ile saç ekimindeki hataları bitirecek cihaz geliştirdi. Cihaz ABD’de tescillendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Yapay zeka saç ekecek!

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Kocaeli Üniversitesi'nde saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka destekli cihaz geliştirildi. KOÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Urhan ve ekibiyle İstanbul'daki kliniğin medikal direktörü olan Dr. Koray Erdoğan, saç ekiminde hatalı uygulamaları önlemek için çalışma yürüttü.

Ekip, 7 yılın sonunda yapay zeka desteğiyle çalışan 360 derece saç analizi yapan "KE-BOT" adlı cihaz tasarladı. AR-GE aşamaları TÜBİTAK tarafından da desteklenen cihaz, İstanbul'da kullanılmaya başlandı. Cihaz, saç ekimi öncesi ve sonrasında yapılan analizlerle doktorun doğru sayıda ve nitelikte saç kökü çıkarmasını sağlıyor. Bu sayede saçların alındığı arka bölgede seyrelmelerin önüne geçilmesini mümkün hale getiren cihaz, ABD Patent Ofisi tarafından tescillendi.

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