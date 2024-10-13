PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Togg, ürettiği araçları sıfır faiz kampanyasıyla satmaya devam ediyor

Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihaz markası Togg, ürettiği araçları sıfır faiz kampanyasıyla satmaya devam ediyor. Togg, T10X için eylül ayında başlattığı özel finansman desteğini ekim ayı boyunca bireysel ve kurumsal kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Togg, ürettiği araçları sıfır faiz kampanyasıyla satmaya devam ediyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihaz markası Togg, ürettiği araçları sıfır faiz kampanyasıyla satmaya devam ediyor. Togg, T10X için eylül ayında başlattığı özel finansman desteğini ekim ayı boyunca bireysel ve kurumsal kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Togg, kampanya kapsamında ekim ayı boyunca anlaşmalı bankalarda bireysel kullanıcıları için 700 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade veya %2,29 faiz oranıyla aylık geri ödemesi 35 bin 607 TL olan 30 ay vade seçeneği sunuyor. Togg, kurumsal kullanıcılar için ise 700 bin TL %0 faiz seçeneğinin yanı sıra yine 700 bin TL 24 ay yüzde 1,49 faiz, aylık 35.209,22 TL ödeme, 36 ay 2,19 faiz aylık 28 bin 801 TL geri ödeme ya da 48 ay için yüzde 2.49 faiz ve aylık 25 bin 766 TL geri ödeme seçenekleri sunuyor. Togg'un giriş versiyonu olan V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 432 bin 600 lira, V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 637 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 823 bin liradan satışa sunuluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bursa’da kan donduran olay! 16 yaşındaki torun para için dedesi ve 2 kişiyi baltayla öldürdü!
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kaz Dağları’nı talan ediyor! 14 dönümlük zeytinlik imara açıldı
AK Parti’den 6 yasa teklifi! Meclis’e yeni yargı paketi geliyor!
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 10 ile sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti
İran’dan İsrail’e gövde gösterisi! Muhammed Bakır Galibaf, Beyrut ziyaretiyle ne mesaj verdi?
FETÖ’de ’servet’ kavgası: Elebaşı Fetullah Gülen’in yeni ini ifşa edildi!
ABD’nin Suriye kararına Türkiy’den sert tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır
Başkan Erdoğan’dan Sırbistan dönüşü uçakta konuştu: İsrain’in suçlarını dünyanın gözüne sokacağız | Sokak uyarısı!
CANLI | Lübnan’dan İsrail’e füze yağmuru! Gazze’de Filistinlilere göç dayatması
Gaziantep’te aile faciası: Eşi ve çocuklarını öldürüp intihar etti! Akrabaları bir gün önce yaşananları anlattı
Kabinede değişiklik mi olacak? Başkan Erdoğan işareti verdi
Zalewski’den Galatasaray itirafı! Neden reddetti?
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’nin DEM ile tokalaşmasına destek: Çok önemli bir adım | Yeni bir süreç mi başlıyor? | Anayasa mesajı
Maria Branco ile görüştü: Jayden Oosterwolde, maaşına zam istiyor!
SON DAKİKA