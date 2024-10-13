Kartlı alışverişlerin komisyonu esnafı isyan ettirdi!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, "Esnafın kazanamadığı parayı arada komisyon olarak bankalar alıyor. Özellikle 40-45 günde bu geri dönüşün sağlanması ile ilgili esnafın kazancı yüzde 3, bankanın kestiği komisyon yüzde 4'leri geçiyor" dedi.

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kesilen yüksek komisyon oranları dolayısıyla esnafın zarara uğradığına dikkat çeken Palandöken, "Kredi kartı ile yapılan alışveriş gerçekten de çok arttı. Kart kullanma oranı yüzde 85 civarı. Nakit para neredeyse esnafın eline değmeden gidiyor. Ancak kredi kartı maliyetleri de çok yüksek. Esnafın kazanamadığı parayı arada komisyon olarak bankalar alıyor" dedi. Esnafın pos komisyon ücreti ve işletme maliyeti gibi birçok kalemde yaşadığı sorunlara çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Komisyon için açıklanan rakamlar yüzde 2, yüzde 2.5 ama kesilen rakamlar yüzde 4" şeklinde konuştu.