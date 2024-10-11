İşsizlik 16 aydır tek hane

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 8.5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı da aylık bazda 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin oldu. İstihdam oranı ise 0.1 puanlık artışla yüzde 49.7 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ARTACAK

Verileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstihdamdaki artış ve işsizlik oranındaki düşüş, uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır. Dengeli ve istikrarlı büyüme hedefimiz ile iş gücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artmasını hedefliyoruz" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da işsizlik oranının son 16 aydır tekli hanelerde seyrettiğini ifade ederek, "İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.