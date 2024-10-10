Takvimler 10 Ekim'i gösterirken gram altın 2.873,85 liradan, çeyrek altın 4.698,74 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2,612 dolardan işlem görüyor. İşte güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile beraber diğer altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler ve diğer tüm merak edilenler...