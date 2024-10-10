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10 Ekim 0.5 ve 1 gram altın ne kadar? 14-18 ve 22 ayar 20 gram bilezik kaç para oldu?

Takvimler 10 Ekim'i gösterirken altın piyasası da merak ediliyor. Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları nasıl? 22 ayar 20 gram bilezik kaç paradan satılıyor? İşte güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile diğer altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 13:19 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 13:21
10 Ekim 0.5 ve 1 gram altın ne kadar? 14-18 ve 22 ayar 20 gram bilezik kaç para oldu?

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Takvimler 10 Ekim'i gösterirken gram altın 2.873,85 liradan, çeyrek altın 4.698,74 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2,612 dolardan işlem görüyor. İşte güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile beraber diğer altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler ve diğer tüm merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Güncel altın fiyatları (10 Ekim 2024 Perşembe)

Serbest piyasada gram altın (saat 13:00 itibarıyla) alış 2.873,37 TL, satış 2.873,85 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.597,39 TL'den alınırken, 4.698,74 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 18.737,50 TL'den işlem görüyor.

22 Ayar Bilezik bugünkü alış fiyatı 2,745,02 TL, satış fiyatı 2,757,23 TL'dir. 22 Ayar Bilezik fiyatı en son 10.10.2024 - 13:03 tarihinde güncellenmiştir. Bu gram altın fiyatı verileri doğrultusunda 20 Gram 22 Ayar Bilezik 55144,60 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Gram altının aylık-yıllık performansı

Ekim ayının ilk gününe göre gram altın -53,37 TL düşerek yüzde -1,82 değer kaybetti.

Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 919,9 lira artarak yüzde 47,08 oranında değer kazandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ons altının aylık-yıllık performansı

Ons altın bu ayın ilk gününe göre (-50,75 Dolar) yüzde -1,91 değer kaybetti.

2,041.49 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 570,99 dolar artarak yüzde 27,97 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ons altın; 1,860.40 dolardan 2,612.48 dolara yükselerek 752.08 dolar (yüzde 40.43) değer kazancı yaşadı.

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