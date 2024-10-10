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Sonunda bunu da yaptılar! Köfteci Yusuf yiyeceklere domuz eti kattı

Birçok ışletme, gıdada hile yaptı. Hatta restorant zinciri Köftecı Yusuf, yiyeceklere domuz eti kattı. İsmi gizli kalsın diye dava açtı. Ancak skandal belgelerle kanıtlandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
Sonunda bunu da yaptılar! Köfteci Yusuf yiyeceklere domuz eti kattı

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Gıdada hile yapanların sabıkası, kabardıkça kabardı. "Sahtekarlar listesi" 8 günde 62 sayfaya çıktı. Ünlü köfteci Yusuf'un da halka domuz eti yedirdiği anlaşıldı.
Artık kandırılmak istemeyen vatandaş da halkın sağlığı ile oynayanların bir bir açıklanması için isyan bayrağı açtı. Rakip şirketler ise telaşa kapıldı. Reklamla savunma yaptı: Yüzde 100 dana!

Y'ET'ER ARTIK!
Gıdada hile yapanlar listesi kabarıyor. 2 şubesinde domuz eti tespit edilen köfte zincirine tepki yağarken, yeni listeye göre Adana kebapta kalp, pekmezde ise ilaç maddesi çıktı...
Halkın sağlığı ile oynayanlar, daha çok kazanç için gıdaya hile karıştıranlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'taklit ve tağşiş listesi' ile bir bir ortaya dökülüyor. Bakanlığın 1 Ekim'de başlattığı uygulamayla gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa ediliyor. 8 GÜNDE 62 SAYFA
Duyurular guvenilirgida. tarimorman.gov.tr internet sitesinde 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında yapılıyor. Hileli ürünlere her gün yenileri eklenirken, liste giderek kabarıyor. 1 Ekim'den bu yana paylaşılan liste 62 sayfaya çıkarken, 8 Ekim taklit ve tağşiş yapan markalar belli oldu.

LİSTEDE NELER VAR?
Yeni listede en çok zeytinyağlarında taklit ve tağşişe rastlanırken; sucuk ve köftede kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağında tohum yağları ve kekikte yabancı maddeler tespit edildi. Balda da taklit ve tağşiş belirlendi. Bu hileleri gerçekleştirenler marka isimleriyle birlikte teşhir ediliyor. Listenin geneline ise et ürünleri ağırlığını koyduğu görülüyor.

TÜRKİYE KÖFTECİYİ KONUŞUYOR
Türk halkı bu hilecileri yakından takip ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti bulunduğu iddia edildi. Çok sayıda şubesi olan köfte zincirinin yetkilileri, dava açarak isminin açıklanmasını engellemek istedi. Vatandaşlar, iki şubesindeki ürünlerde domuz eti çıkan firmaya tepkisini sosyal medyada dile getirdi. Duruma tepki gösteren vatandaş, hilecilere verilen cezaların artırılması gerektiğinin altını çizdi.

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