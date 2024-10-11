ŞOK market 12 Ekim aktüel ürünler listesi: Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Dyson ve Nintendo fiyatıyla kapışılır

ŞOK marketin 12 Ekim 2024 Cumartesi günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Hafta sonu indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok seçenek yer alıyor. Özellikle evde ihtiyaç duyulan pratik ürünler ve mevsim geçişine uygun tekstil ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK 12 Ekim kataloğunda öne çıkan ürünlerden bazıları; indirimli fiyatlarla satışa sunulan termoslar, saklama kapları ve çeşitli ev tekstil ürünleri. İşte detaylar...