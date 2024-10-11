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ŞOK market 12 Ekim aktüel ürünler listesi: Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Dyson ve Nintendo fiyatıyla kapışılır

ŞOK marketin 12 Ekim 2024 Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. ŞOK'un bu hafta sonu sunduğu fırsatlar arasında hem mutfak gereçleri hem de kişisel bakım ürünleri öne çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:38 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:38
ŞOK market 12 Ekim aktüel ürünler listesi: Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Dyson ve Nintendo fiyatıyla kapışılır

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ŞOK marketin 12 Ekim 2024 Cumartesi günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Hafta sonu indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok seçenek yer alıyor. Özellikle evde ihtiyaç duyulan pratik ürünler ve mevsim geçişine uygun tekstil ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK 12 Ekim kataloğunda öne çıkan ürünlerden bazıları; indirimli fiyatlarla satışa sunulan termoslar, saklama kapları ve çeşitli ev tekstil ürünleri. İşte detaylar...

ŞOK MARKET 12 EKİM 2024 KATALOĞU

📍 Teknoloji Ürünleri

Xiaomi Redmi Note 13 Pro (12/512): 16.599 ₺ 💰

Xiaomi Redmi Note 13 Pro (8/256): 14.299 ₺ 💰

Nintendo Switch OLED Oyun Konsolu: 12.359 ₺ 🎮

PS5 Digital Edition Oyun Konsolu - DualSense Çift Kol: 25.999 ₺ 🎮

Dyson V15 Şarjlı Dikey Süpürge: 29.999 ₺ 🧹

📍 Beyaz Eşya Ürünleri

Altus AL 333 B Çift Kapılı Buzdolabı: 33.899 ₺ 🥶

Samsung 9 KG Çamaşır Makinesi (WW90T4020CE): 15.999 ₺ 🧺

Samsung 9 KG Çamaşır Makinesi (WW90CCG04DAEAH): 15.799 ₺ 🧺

📍 Kışlık Giyim Ürünleri (The North Face)

The North Face Hmlyn Insulated Mont Erkek: 9.999 ₺ 🧥

The North Face Retro Nuptse Mont Erkek: 14.999 ₺ 🧥

The North Face Betaforce Down Mont Kadın: 11.999 ₺ 🧥

The North Face Resolve Yağmurluk Erkek: 5.999 ₺ ☔

The North Face Circular Diablo Mont Erkek: 14.999 ₺ 🧥

📍 Mobilya Ürünleri

Deniz Ranzalı 4 Kapaklı Genç Odası Takımı: 13.499 ₺ 🛏️

Deniz 90x190 Ranzalı Yatak: 4.899 ₺ 🛏️

Garaj Home Yıldız 3 Kapaklı Dolap Beyaz: 4.499 ₺ 🧳

Garaj Home Melina Bebek Odası Yıldız 3 Kapaklı Ve Şifonyer Beyaz: 9.499 ₺ 🍼

Garaj Home Elegant 60x120 Beşik Beyaz: 2.399 ₺ 🛏️

📍 Gıda Ürünleri (Haftanın Fırsatları)

Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir (500g): 59 ₺ 🧀 %13 indirim!

Anadolu Mutfağı Dermason Kuru Fasulye (1000g): 55 ₺ 🥘 %30 indirim!

Carte D'or Selection Dondurma (700g): 119 ₺ 🍦 %20 indirim!

Lipton Ice Tea Şeftali/Limon (1L): 13 ₺ 🍋 %30 indirim!

Nescafé Latte (14g): 39 ₺ ☕ %42 indirim!

📍 Bebek Bakım Ürünleri

Bebeland Bebek Bezi No 2 (40 Adet): 68 ₺ 👶

Bebeland Bebek Bezi No 3 (26 Adet): 68 ₺ 👶

Bebeland Bebek Bezi No 4 (114 Adet): 114 ₺ 👶

Woo Baby Diş Kaşıyıcı Çeşitleri: 34 ₺ 🍼

Onleme Çift Taraflı Yüz Temizleme Fırçası: 59 ₺ 🧼 %25 indirim!

📍 Ev Tekstili ve Dekorasyon Ürünleri

Çift Kişilik Yatak Örtüsü (Soft Dokuslu): 99 ₺ 🛏️

Dekoratif Şarj Edilebilir Masa Lambası (Küçük): 249 ₺ 💡

Küçük Boy Saksı Bitkisi (Şeflera Çiçeği): 110 ₺ 🪴

Emboss Banyo Paspas Seti (2'li): 249 ₺

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