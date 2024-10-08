Yatırımlar hızlanacak arsa fiyatları düşecek

Türkiye'deki tüm boş OSB parsellerinin çevrim içi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören ve sanayide yatırımları daha da hızlandıracak düzenlemenin ilk uygulaması başladı. Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, 133 OSB'de bin 484 fabrika için 20.1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi eş zamanlı olarak dün ilk kez gerçekleşti. 6 OSB'de ise 2 milyon metrekare alan ön tahsise sunuldu. Böylece toplamda 22.1 milyon metrekare ve bin 600 yatırım yeri tahsisi imkanı tanınacak. Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenlemeyle hem yatırımların hızlanmasını hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesini amaçlıyoruz" dedi.

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