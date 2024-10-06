Önümüzdeki aylarda 34 şirket temettü ödeyecek! EBEBK, GÜR-SEL, MSGYO, OSMEN, ASELS, BIMAS...

Borsa İstanbul'da temettü ödemeleri süreci devam ederken, bazı şirketlerin temettü tarihleri henüz netleşmedi. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Göknur Gıda gibi önde gelen şirketlerin temettü ödeme takvimi belirsizliğini koruyor. Yatırımcılar bu şirketlerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Not: Bu haberde yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri ile şirket duyuruları baz alınarak hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların, güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili resmi internet sitelerini ziyaret etmeleri ve bilgileri kontrol etmeleri önemle tavsiye edilir.