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Önümüzdeki aylarda 34 şirket temettü ödeyecek! EBEBK, GÜR-SEL, MSGYO, OSMEN, ASELS, BIMAS...

Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin temettü dağıtım takvimleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2024 yılının son üç ayına girilirken, birçok şirketin hissedarlarına nakit temettü dağıtması bekleniyor. Bu kapsamda, yatırımcılar için en güncel temettü dağıtacak 34 şirketin listesi ve temettü tarihleri yayınlandı. Boğaziçi Beton, Sun Tekstil, Ebebek Mağazacılık gibi önde gelen şirketlerin yer aldığı liste, hisse sahipleri için önemli bir kazanç potansiyeli taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 23:51 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 23:51
Önümüzdeki aylarda 34 şirket temettü ödeyecek! EBEBK, GÜR-SEL, MSGYO, OSMEN, ASELS, BIMAS...

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Borsa İstanbul'da temettü ödemeleri süreci devam ederken, bazı şirketlerin temettü tarihleri henüz netleşmedi. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Göknur Gıda gibi önde gelen şirketlerin temettü ödeme takvimi belirsizliğini koruyor. Yatırımcılar bu şirketlerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Not: Bu haberde yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri ile şirket duyuruları baz alınarak hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların, güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili resmi internet sitelerini ziyaret etmeleri ve bilgileri kontrol etmeleri önemle tavsiye edilir.

📅 7 Ekim 2024

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET): Hisse başı brüt temettü: 0,375 TL, Hisse başı net temettü: 0,3375 TL

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK): Hisse başı brüt temettü: 0,4312052 TL, Hisse başı net temettü: 0,3880846 TL

📅 15 Ekim 2024

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK): Hisse başı brüt temettü: 0,25 TL, Hisse başı net temettü: 0,225 TL

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM): Hisse başı brüt temettü: 0,02 TL, Hisse başı net temettü: 0,018 TL

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS): Hisse başı brüt temettü: 0,6434862 TL, Hisse başı net temettü: 0,5791375 TL

📅 18 Ekim 2024

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ): Hisse başı brüt temettü: 0,80 TL, Hisse başı net temettü: 0,72 TL

📅 21 Ekim 2024

GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL): Hisse başı brüt temettü: 0,1960784 TL, Hisse başı net temettü: 0,1764705 TL

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN): Hisse başı brüt temettü: 0,7680318 TL, Hisse başı net temettü: 0,6912286 TL

📅 22 Ekim 2024

Lider Turizm A.Ş. (LIDER): Hisse başı brüt temettü: 0,125 TL, Hisse başı net temettü: 0,1125 TL

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN): Hisse başı brüt temettü: 0,0833333 TL, Hisse başı net temettü: 0,0749999 TL

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO): Hisse başı brüt temettü: 0,2479961 TL, Hisse başı net temettü: 0,2479961 TL

📅 23 Ekim 2024

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR): Hisse başı brüt temettü: 0,2941176 TL, Hisse başı net temettü: 0,2647058 TL

📅 25 Ekim 2024

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN): Hisse başı brüt temettü: 0,0581250 TL, Hisse başı net temettü: 0,0523125 TL

📅 30 Ekim 2024

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN): Hisse başı brüt temettü: 0,6135536 TL, Hisse başı net temettü: 0,5521982 TL

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT): Hisse başı brüt temettü: 0,8449514 TL, Hisse başı net temettü: 0,7604562 TL

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO): Hisse başı brüt temettü: 0,10 TL, Hisse başı net temettü: 0,10 TL

📅 31 Ekim 2024

EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO): Hisse başı brüt temettü: 0,0593984 TL, Hisse başı net temettü: 0,0593984 TL

📅 20 Kasım 2024

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO): Hisse başı brüt temettü: 0,2857142 TL, Hisse başı net temettü: 0,2571427 TL

📅 25 Kasım 2024

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): Hisse başı brüt temettü: 0,1118421 TL, Hisse başı net temettü: 0,1006578 TL

📅 29 Kasım 2024

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN): Hisse başı brüt temettü: 0,6135536 TL, Hisse başı net temettü: 0,5521982 TL

📅 5 Aralık 2024

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL): Hisse başı brüt temettü: 2,8531809 TL, Hisse başı net temettü: 2,5678628 TL

📅 10 Aralık 2024

Lider Turizm A.Ş. (LIDER): Hisse başı brüt temettü: 0,125 TL, Hisse başı net temettü: 0,1125 TL

📅 11 Aralık 2024

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE): Hisse başı brüt temettü: 0,1127683 TL, Hisse başı net temettü: 0,1014914 TL

📅 13 Aralık 2024

Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK): Hisse başı brüt temettü: 0,0397333 TL, Hisse başı net temettü: 0,0357599 TL

📅 16 Aralık 2024

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK): Hisse başı brüt temettü: 0,25 TL, Hisse başı net temettü: 0,225 TL

📅 18 Aralık 2024

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS): Hisse başı brüt temettü: 4 TL, Hisse başı net temettü: 3,60 TL

📅 20 Aralık 2024

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC): Hisse başı brüt temettü: 0,0889978 TL, Hisse başı net temettü: 0,0800980 TL

📅 24 Aralık 2024

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO): Hisse başı brüt temettü: 0,5639 TL, Hisse başı net temettü: 0,5639 TL

📅 31 Aralık 2024

Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO): Hisse başı brüt temettü: 0,1230769 TL, Hisse başı net temettü: 0,1107692 TL

💼 TEMETTÜ TARİHLERİ BELİRSİZ OLAN ŞİRKETLER

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ (GOKNR)

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE)

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL)

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU)

Verusa Holding A.Ş. (VERUS)

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