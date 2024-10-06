Önümüzdeki aylarda 34 şirket temettü ödeyecek! EBEBK, GÜR-SEL, MSGYO, OSMEN, ASELS, BIMAS...

📅 23 Ekim 2024
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR): Hisse başı brüt temettü: 0,2941176 TL, Hisse başı net temettü: 0,2647058 TL
📅 25 Ekim 2024
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN): Hisse başı brüt temettü: 0,0581250 TL, Hisse başı net temettü: 0,0523125 TL
📅 30 Ekim 2024
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN): Hisse başı brüt temettü: 0,6135536 TL, Hisse başı net temettü: 0,5521982 TL
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT): Hisse başı brüt temettü: 0,8449514 TL, Hisse başı net temettü: 0,7604562 TL
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO): Hisse başı brüt temettü: 0,10 TL, Hisse başı net temettü: 0,10 TL
📅 31 Ekim 2024
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO): Hisse başı brüt temettü: 0,0593984 TL, Hisse başı net temettü: 0,0593984 TL
📅 20 Kasım 2024
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO): Hisse başı brüt temettü: 0,2857142 TL, Hisse başı net temettü: 0,2571427 TL
📅 25 Kasım 2024
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): Hisse başı brüt temettü: 0,1118421 TL, Hisse başı net temettü: 0,1006578 TL
📅 29 Kasım 2024
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN): Hisse başı brüt temettü: 0,6135536 TL, Hisse başı net temettü: 0,5521982 TL
📅 5 Aralık 2024
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL): Hisse başı brüt temettü: 2,8531809 TL, Hisse başı net temettü: 2,5678628 TL
📅 10 Aralık 2024
Lider Turizm A.Ş. (LIDER): Hisse başı brüt temettü: 0,125 TL, Hisse başı net temettü: 0,1125 TL
📅 11 Aralık 2024
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE): Hisse başı brüt temettü: 0,1127683 TL, Hisse başı net temettü: 0,1014914 TL
📅 13 Aralık 2024
Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK): Hisse başı brüt temettü: 0,0397333 TL, Hisse başı net temettü: 0,0357599 TL
📅 16 Aralık 2024
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK): Hisse başı brüt temettü: 0,25 TL, Hisse başı net temettü: 0,225 TL
📅 18 Aralık 2024
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS): Hisse başı brüt temettü: 4 TL, Hisse başı net temettü: 3,60 TL
📅 20 Aralık 2024
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC): Hisse başı brüt temettü: 0,0889978 TL, Hisse başı net temettü: 0,0800980 TL
📅 24 Aralık 2024
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO): Hisse başı brüt temettü: 0,5639 TL, Hisse başı net temettü: 0,5639 TL
📅 31 Aralık 2024
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO): Hisse başı brüt temettü: 0,1230769 TL, Hisse başı net temettü: 0,1107692 TL
💼 TEMETTÜ TARİHLERİ BELİRSİZ OLAN ŞİRKETLER
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ (GOKNR)
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE)
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL)
Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU)
Verusa Holding A.Ş. (VERUS)