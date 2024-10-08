ODAŞ ve Akçansa’dan stratejik iş birliği

Enerji, madencilik ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren ODAŞ, Çan 2 Termik Santrali'nden çıkan uçucu külleri döngüsel süreçlerle ekonomiye geri kazandırıyor. ODAŞ, çimento sektöründe faaliyet gösteren Akçansa ile yaklaşık 2 milyon ton uçucu kül satışı için iş birliği yaptı.

İki şirket arasında gerçekleştirilen imza töreninde, ODAŞ Elektrik Üretim Grubu Başkanı ve Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Can, Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz ile bir araya geldi.