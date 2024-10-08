Bakanlık düğmeye bastı: Ekmekte fahiş fiyata 1 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyatlarını yakın takibe aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakanlık, tarifesini aşan iş yerlerine 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulandığını belirterek, "Halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz" ifadesini kullandı. Bakanlık ekipleri de dün pek çok ilde fırınlarda fiyat, etiket ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.



GRAMAJA DA BAKILDI

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı 36 ekip tarafından gerçekleştirilen denetimler 26 ilçede eş zamanlı olarak başladı. İncelemelerde her bir etiket bulunmayan ürün grubu için 2 bin 200 lira, fahiş fiyat olduğu belirlenen uygulamalar için de 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verildi. Hafta sonuna kadar İstanbul'un 39 ilçesinde yer alan 3 bin 500 fırında denetimlerin devam edeceği bildirildi. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de dün kent genelindeki fırınlarda fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı.



BAKANLIK'TAN TAM GAZ DENETİM

Ticaret Bakanlığı'nca fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik denetimler sonucunda 9 ayda 153 bin 63 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira ceza uygulandı. Rekabet Kurulu da 9 ayda 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira ceza verdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ticaret il müdürlükleri denetim ekipleri özellikle halkın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı marketlerde kontrollerini daha da artırmış bulunuyor" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN